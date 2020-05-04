Наемники Путина развязали кровавые бои на Донбассе: много раненых

За минувшие сутки, 3 мая, российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Под вражескими обстрелами один украинский военный получил ранения и трое – боевые травмы.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и минимум одного ранили. Противник применял минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял позиции ВСУ возле Широкиного, Богдановки, Авдеевки, Каменки и Старогнатовки.

"Удерживая оборону, наши военнослужащие действовали решительно – давали враждебным подразделениям достойный отпор и жестко пресекали преступные действия оккупационных войск", – отмечено в сообщении.

В районе ответственности ОТГ "Север" оккупанты стреляли по защитникам Орехового и Крымского.

С начала суток, 4 мая, оккупанты обстреляли украинских военных возле Крымского. Потерь среди ВСУ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.