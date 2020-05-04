Главная Новости
4 мая • обновлено в 11:26
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Наемники Путина развязали кровавые бои на Донбассе: много раненых

8.9т
Читать материал на украинском

За минувшие сутки, 3 мая, российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Под вражескими обстрелами один украинский военный получил ранения и трое – боевые травмы.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и минимум одного ранили. Противник применил минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял позиции ВСУ возле Широкиного, Богдановки, Авдеевки, Каменки и Старогнатовки.

"Удерживая оборону, наши военнослужащие действовали решительно – давали враждебным подразделениям достойный отпор и жестко пресекали преступные действия оккупационных войск", – отмечено в сообщении.

В районе ответственности ОТГ "Север" оккупанты стреляли по защитникам Орехового и Крымского

С начала суток, 4 мая, оккупанты обстреляли украинских военных возле Крымского. Потерь среди ВСУ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины Донбасс
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
7
8
Смешно
5
Интересно
10
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Предчувствуя свою неминуемую гибель и придерживаясь принципа:" ЧЕМ ХУЖЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ НАС ", - адепты майдана упорно продолжают эскалацию гражданской во.йны в Донбассе.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Жуматий Сергей
Жуматий Сергей
Надеюсь наемники Сороса не пострадали?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги