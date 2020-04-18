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18 апреля • обновлено в 08:19
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Наемники Путина развязали бои на Донбассе: ВСУ героически держали оборону

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За минувшие сутки, 17 апреля, российские оккупанты 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Погибших и раненых среди ВСУ нет.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Для прекращения вражеских обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

"Рядом с Гнутово и Авдеевкой оккупанты обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Вблизи Опытного противник по направлению населенного пункта Веселое применил автоматические станковые гранатометы. Для провокаций украинских подразделений, которые держат оборону у Старогнатовки, захватчики использовали крупнокалиберные пулеметы", – говорится в сообщении.

Кроме того, террористы выпустили четыре мины калибра 120 мм по украинским позициям рядом с населенным пунктом Южное.

Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на все вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов. Также украинские защитники активно действовали в обороне.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди бойцов ВСУ нет.

Как писал OBOZREVATEL, 16 апреля оккупанты один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ни один украинский военный не получил ранения.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины Донбасс
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Там уже держать оборону некому половина ВСУшного отребья зараженас, вторая спилась.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
С обосраными штанами держали оборону, видать хорошо штырят шахтёры и трактористы Донбасса, самую сильную недоармию Европы.
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