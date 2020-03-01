Главная Новости
1 марта • обновлено в 09:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Наемники Путина ранили на Донбассе бойцов ВСУ: последствия атаки

2.4т
Читать материал на украинском

В субботу, 29 февраля, российские наемники 19 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. От вражеского огня пострадали двое бойцов, один получил боевую травму.

Как сообщает пресс-центр ООС, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Новости
В сеть попали видео "зачистки" полсотни наемников из РФ в Сирии

Война на Донбассе

Война на Донбассе

"День"

Отмечается, что из-за обстрелов работа КПВВ "Марьинка" временно ограничена.

Также была зафиксирована работа снайперов. Боевики вели огонь у Невельского, Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Марьинки, Песков, Васильевки, Травневого и других населенных пунктов.

Наемники Путина ранили на Донбассе бойцов ВСУ: последствия атаки

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 февраля террористы "Л/ДНР" обстреляли позиции украинских военнослужащих возле КПВВ "Марьинка", двое бойцов получили ранения. Пропуск через КПВВ "Марьинка" временно приостановлен. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
11
7
Смешно
0
Интересно
9
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Обоз, боевая травма это что такое?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Начало месяца хорошо началось а у ВСУшных алкашей 1-200 и 2 штуки калеки.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Драго Кувалда, и это только официально! Небось только от передоза с десяток крякнуло!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги