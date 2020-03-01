Наемники Путина ранили на Донбассе бойцов ВСУ: последствия атаки

В субботу, 29 февраля, российские наемники 19 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. От вражеского огня пострадали двое бойцов, один получил боевую травму.

Как сообщает пресс-центр ООС, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе "День"

Отмечается, что из-за обстрелов работа КПВВ "Марьинка" временно ограничена.

Также была зафиксирована работа снайперов. Боевики вели огонь у Невельского, Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Марьинки, Песков, Васильевки, Травневого и других населенных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 февраля террористы "Л/ДНР" обстреляли позиции украинских военнослужащих возле КПВВ "Марьинка", двое бойцов получили ранения. Пропуск через КПВВ "Марьинка" временно приостановлен. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала.

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