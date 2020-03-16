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16 марта • обновлено в 07:48
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Наемники Путина пошли в наступление на Донбассе: много раненых

2.6т
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В воскресенье, 15 марта, террористы ранили четырех украинских военнослужащих на Донбассе, обстреляв наши позиции из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил. Два бойца получили ранения и еще два – боевые поражения.

Отмечается, что наемники России 12 раз нарушили режим прекращения огня, стреляя из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наемники Путина пошли в наступление на Донбассе

Наемники Путина пошли в наступление на Донбассе

nbnews.com.ua

16 марта огневая активность со стороны "Л/ДНР" замечена не была. Потерь у ВСУ нет.

Обстрелы 15 марта

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 10 обстрелов, а именно:

  • трижды вблизи населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • трижды рядом с Лебединским – из 120-мм минометов – 35 мин, из минометов калибра 82 мм – 38 мин, а также противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Невельского – со станкового противотанкового гранатомета;

  • в районе населенного пункта Павлополь – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Широкино – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи населенного пункта Старогнатовка – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • неподалеку Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Крымского – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы устроили обстрел в районе Крымского Луганской области, ранив украинского военного.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс Вооруженные силы Украины Новости Донбасса
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К Денис
К Денис
Хохелобесы.. Ни че не меняется.. Как не было мозга так и нет..)) приятная стабильность в мире животных
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Какие наёмники? Это же регулярная российская армия!
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