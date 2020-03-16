Наемники Путина пошли в наступление на Донбассе: много раненых

В воскресенье, 15 марта, террористы ранили четырех украинских военнослужащих на Донбассе, обстреляв наши позиции из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил. Два бойца получили ранения и еще два – боевые поражения.

Отмечается, что наемники России 12 раз нарушили режим прекращения огня, стреляя из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наемники Путина пошли в наступление на Донбассе nbnews.com.ua

16 марта огневая активность со стороны "Л/ДНР" замечена не была. Потерь у ВСУ нет.

Обстрелы 15 марта

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 10 обстрелов, а именно:

трижды вблизи населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды рядом с Лебединским – из 120-мм минометов – 35 мин, из минометов калибра 82 мм – 38 мин, а также противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Невельского – со станкового противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Павлополь – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта Старогнатовка – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Крымского – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы устроили обстрел в районе Крымского Луганской области, ранив украинского военного.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!