Наемники Путина пошли в наступление на Донбассе: много раненых

В воскресенье, 15 марта, террористы ранили четырех украинских военнослужащих на Донбассе, обстреляв наши позиции из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил. Два бойца получили ранения и еще два – боевые поражения.
Отмечается, что наемники России 12 раз нарушили режим прекращения огня, стреляя из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Наемники Путина пошли в наступление на Донбассе
nbnews.com.ua
16 марта огневая активность со стороны "Л/ДНР" замечена не была. Потерь у ВСУ нет.
Обстрелы 15 марта
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 10 обстрелов, а именно:
трижды вблизи населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
трижды рядом с Лебединским – из 120-мм минометов – 35 мин, из минометов калибра 82 мм – 38 мин, а также противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Невельского – со станкового противотанкового гранатомета;
в районе населенного пункта Павлополь – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Широкино – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи населенного пункта Старогнатовка – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Ситуация на Донбассе
mediarnbo.org
Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
неподалеку Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Крымского – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы устроили обстрел в районе Крымского Луганской области, ранив украинского военного.
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