Наемники Путина пошли в минную атаку на Донбассе: ранен украинский защитник

За 14-15 марта вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского воина.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook. Напали в частности на участок разведения №3 Богдановка-Петровское.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наемники Путина пошли в атаку на Донбассе novosti.dn.ua

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов, а именно:

рядом с Березовым – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Старогнатовки – из миномета калибра 82 мм – 5 мин;

вблизи Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в районе населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм – 11 мин.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм – 3 мины, а также было зафиксировано огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Шумы – из 120-мм минометов – 6 мин, 24 мины из минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Зайцевым – из миномета калибра 120 мм 3 мины.

Кроме этого, противник совершил обстрел из стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

С начала текущих суток, 15 марта, российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован один обстрел, а именно:

в районе населенного пункта Пески – из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов.

Также один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Эвакуационной техникой военного доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта снайперы из вооруженных формирований Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников, ранив одного военнослужащего.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!