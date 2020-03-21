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21 марта • обновлено в 08:05
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Наемники Путина подло ударили по ВСУ на Донбассе: у Украины серьезные потери

1.9т
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В пятницу, 20 марта, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе четверо военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток девять раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы в ООС

Обстрелы в ООС

Прямой

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • неподалеку Широкино – с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

  • вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • рядом с Новотроицким – из минометов калибра 82 мм - 20 мин, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета.

Карта

Карта

mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы пять раз стреляли вблизи Крымского, неподалеку Луганского, в районе населенного пункта Хутор Вольный, вблизи Новгородского и рядом с Новотошковским.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в результате обстрелов террористов в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 20 марта, три украинских защитника получили ранения.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс террористы "ДНР"
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