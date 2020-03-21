Наемники Путина подло ударили по ВСУ на Донбассе: у Украины серьезные потери

В пятницу, 20 марта, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе четверо военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток девять раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы в ООС
Прямой
Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
неподалеку Широкино – с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с Новотроицким – из минометов калибра 82 мм - 20 мин, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета.
Карта
mediarnbo.org
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы пять раз стреляли вблизи Крымского, неподалеку Луганского, в районе населенного пункта Хутор Вольный, вблизи Новгородского и рядом с Новотошковским.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в результате обстрелов террористов в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 20 марта, три украинских защитника получили ранения.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал