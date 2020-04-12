Наемники Путина подло ударили по ВСУ на Донбассе: есть потери

В зоне ООС на Донбассе 12 апреля погиб один украинский военнослужащий, еще один боец получил боевую травму.

Как сказано в сводке штаба операции Объединенных сил, вооруженные российские формирования в воскресенье дважды нарушили режим тишины.

"Сразу после полуночи российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреляли наши позиции близ села Тарамчук в Донецкой области, а утром возле села Крымское. К сожалению, в результате обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражения", – сказано в сообщении.

"Преступные действия российских наемников не остались безнаказанными: из имеющихся огневых средств наши военнослужащие оказали жесткую и решительную ответ. Потери противника уточняются", – отметили в штабе ООС.

Как писал OBOZREVATEL, российские наемники на Донбассе 11 апреля 8 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, в результате чего ранения получили трое украинских военных.