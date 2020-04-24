Наемники Путина открыли запрещенный огонь на Донбассе: ранен украинский защитник

Расследования 15:51, 24.04.2020 Обновлено: 16:26, 24.04.2020

В пятницу, 24 апреля, в Луганской области вооруженные формирования России в очередной раз обстреляли позиции украинских Объединенных сил.

Как сообщил пресс-центр ООС, в результате вражеского пулеметного огня один украинский военнослужащий получил ранения.

ВСУ подавили врага ответным огнем

Пострадавшего воина оперативно доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – ответным огнем наши защитники подавили вражескую активность", – говорится в сообщении.

Потери противника пока уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, трое украинских воинов получили ранения в результате коварных действий вооруженных формирований РФ, 15 раз обстрелявших позиции Объединенных сил на Донбассе 23 апреля.

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