Наемники Путина открыли запрещенный огонь на Донбассе: ранен украинский защитник

В пятницу, 24 апреля, в Луганской области вооруженные формирования России в очередной раз обстреляли позиции украинских Объединенных сил.
Как сообщил пресс-центр ООС, в результате вражеского пулеметного огня один украинский военнослужащий получил ранения.
ВСУ подавили врага ответным огнем
Пострадавшего воина оперативно доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.
"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – ответным огнем наши защитники подавили вражескую активность", – говорится в сообщении.
Потери противника пока уточняются.
Как сообщал OBOZREVATEL, трое украинских воинов получили ранения в результате коварных действий вооруженных формирований РФ, 15 раз обстрелявших позиции Объединенных сил на Донбассе 23 апреля.
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