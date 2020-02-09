Наемники Путина открыли минометный огонь на Донбассе: подробности новых боев

В субботу, 8 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ОС. В результате атак террористов украинские защитники не пострадали.
Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Наемники Путина открыли минометный огонь на Донбассе
podrobnosti.ua
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Лебединское, применив автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Ситуация на Донбассе
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Два враждебных обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
рядом с Орехово – из ствольной артиллерии калибра 122 мм (12 снарядов), из миномета калибра 120 мм (16 мин);
неподалеку Счастья – из крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.
С начала текущих суток, 9 февраля, российские оккупационные войска из 82-мм минометов выпустили 10 мин по защитникам Лебединского. Потерь у ВСУ нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведка выяснила, что террористы стягивают новую технику к линии разграничения и устраивают провокации для ВСУ, стреляя из жилых кварталов.
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