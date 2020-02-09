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9 февраля • обновлено в 10:10
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Наемники Путина открыли минометный огонь на Донбассе: подробности новых боев

2.7т
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В субботу, 8 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ОС. В результате атак террористов украинские защитники не пострадали.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Наемники Путина открыли минометный огонь на Донбассе

Наемники Путина открыли минометный огонь на Донбассе

podrobnosti.ua

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Лебединское, применив автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

Два враждебных обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • рядом с Орехово – из ствольной артиллерии калибра 122 мм (12 снарядов), из миномета калибра 120 мм (16 мин);

  • неподалеку Счастья – из крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 9 февраля, российские оккупационные войска из 82-мм минометов выпустили 10 мин по защитникам Лебединского. Потерь у ВСУ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведка выяснила, что террористы стягивают новую технику к линии разграничения и устраивают провокации для ВСУ, стреляя из жилых кварталов.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС Донбасс Новости Донбасса
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Golan Sim
Golan Sim
Предчувствуя свою неминуемую гибель и придерживаясь принципа:" ЧЕМ ХУЖЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ НАС ", - адепты майдана упорно продолжают эскалацию гражданской во.йны в Донбассе.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Оккупационные войска ВСУ сегодня без потерь. Но все поправимо)))
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Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
Во/йна до пос/леднего ук.рo.ф.aш.исtа.Берегитесь ук/po.ва.та.
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