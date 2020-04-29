Вооруженные формирования России 28 апреля обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4 на Донбассе.

Огонь враг вел из жилых районов оккупированного Золотого-5, сообщается на странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Террористы обстреляли жилые дома в Золотом-4 facebook.com/pressjfo.news

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства и обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4. Открыв огонь из жилых кварталов оккупированного Золотого-5, захватчики подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения", – сказано в сообщении.

Террористы обстреляли жилые дома в Золотом-4 facebook.com/pressjfo.news

В результате обстрелов повреждены три жилых дома, пострадавших нет.

Террористы обстреляли жилые дома в Золотом-4 facebook.com/pressjfo.news

Террористы обстреляли жилые дома в Золотом-4 facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе 29 апреля. Один украинский защитник получил боевое травмирование.

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