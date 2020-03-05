Наемники Путина нагло атаковали бойцов ВСУ на Донбассе и получили отпор

Российско-оккупационные войска с самого утра 5 марта начали атаковать позиции Объединенных сил на Донбассе, осуществив пять обстрелов с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По имеющейся информации, боевых потерь от начала этих суток среди наших героев-защитников нет. Об этом сообщил во время брифинга полковник Дмитрий Гуцуляк с пресс-центра Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"После 6:50 утра враг выпустил 8 мин калибра 82 мм по нашим защитникам н. п. Зайцево. А с 8:15 в течение более получаса от села Спартак оккупанты совершили выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), выпустили 7 мин калибра 82 мм и вели огонь из стрелкового оружия по защитниках Авдеевки", – отметил он.

Террористы атаковали позиции ВСУ на Донбассе с новой силой

По словам полковника, противник не успокоился и в 09:30, в течение 20 минут от н. п. Голубовское выпустил еще 10 мин 120-го калибра, но уже по позициям наших воинов в районе Новотошковского.

Кроме этого, дважды сегодня во враждебных прицелах оказывались наши военнослужащие в населенном пункте Орехово. Так, после 9:50 от н. п. Голубовское оккупанты совершили 4 выстрела из артиллерии калибра 122 мм, а с 10:00 от Золотого-5 враг выпустил 2 мины калибра 82 мм.

"Подразделения Объединенных сил, применяя легкое пехотное вооружение, адекватно подавляли вражескую вооруженную активность. Запрещенные образцы вооружения наши украинские воины не применяют", – подчеркнул Гуцуляк.

Ситуация на Донбассе mil.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, четверо воинов ВСУ были ранены 4 марта в результате боевых действий на Донбассе. Всего вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.

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