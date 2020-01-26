Наемники Путина набросились на ВСУ на Донбассе: случилась трагедия

Один украинский воин погиб в результате обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе 26 января.

О трагических новости с фронта сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины. По данным украинской разведки, с начала этих суток оккупанты уже четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Так, на Луганском направлении примерно в 11 часов противник со стороны населенного пункта Березовское обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил у Орехово – со 120-го миномета, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, и Новотошковского – из миномета калибра 120 мм.

На Донбассе убили воина ВСУ

В то же время на Донецком направлении с 7 утра оккупанты из станковых противотанковых гранатометов более часа вели огонь по позициям наших войск в районе Красногоровки.

Кроме этого, добавили в Минобороны, с 7:30 утра, тоже в течение более часа, российско-оккупационные войска обстреливали военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые выполняют боевые задачи вблизи Лебединского.

В частности, враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Ситуация в зоне ООС на Донбассе по состоянию на 26 января mil.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации 25 января 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ получили ранение.

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