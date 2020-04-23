Наемники Путина на Донбассе ранили двух украинских воинов и получили мощный ответ

В четвергом, 23 апреля, вооруженные формирования РФ на Донбассе коварно обстреляли позиции Объединенных сил Украины, ранив двух военных.

Как сообщил пресс-центр ООС, против защитников Новомихайловки противник применил ручные противотанковые гранатометы. Вследствие обстрелов двое украинских бойцов получили осколочные ранения.

Наемники России атаковали ВСУ на Донбассе

Воинов оперативно доставили в военно-медицинского учреждения и оказали медицинскую помощь.

"Такие действия российских оккупантов без ответа не остались – украинские военнослужащие дали оккупантам достойный отпор", – говорится в сообщении.

Потери среди террористов пока уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля российские войска восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, за что и поплатились – по данным разведки, наши подразделения ранили двух наемников.

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