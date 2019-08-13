Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Наемники Путина атаковали ВСУ на Донбассе: есть раненый

1.5т Читать материал на украинском

В понедельник, 12 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня.

Так, враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС. В результате один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Новости
"ДНРовцы" обучали детей стрелять и взрывать бомбы на Донбассе: доказательства

Война на Донбассе

Война на Донбассе

ТСН

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов,а в районе группировки "Север" – два.

С начала текущих суток, 13 августа, террористы три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Новости
"Л/ДНР" ударили по ВСУ на Донбассе: подробности кровавых боев

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Вовсток" противник совершил три обстрелы:

неподалеку от Талаковки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Водяного – из стрелкового оружия; вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Наемники Путина атаковали ВСУ на Донбассе: есть раненый

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пресс-центре ООС заверили, что штаб Операции Объединенных сил не скрывает никаких данных об обстрелах со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
6
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...