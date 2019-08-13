Наемники Путина атаковали ВСУ на Донбассе: есть раненый

В понедельник, 12 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня.

Так, враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС. В результате один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Война на Донбассе ТСН

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов,а в районе группировки "Север" – два.

С начала текущих суток, 13 августа, террористы три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Вовсток" противник совершил три обстрелы:

неподалеку от Талаковки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Водяного – из стрелкового оружия; вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пресс-центре ООС заверили, что штаб Операции Объединенных сил не скрывает никаких данных об обстрелах со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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