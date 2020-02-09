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9 февраля • обновлено в 14:27
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Сбежал по-тихому? В "ЛНР" забеспокоились из-за исчезновения наемника Лусварги

4.4т
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В "ЛНР" заявили об исчезновении наемника из Бразилии Рафаэля Лусварги, который был приговорен в Украине к 13 годам тюрьмы и выдан террористам в рамках большого обмена пленными 29 февраля.

Соответствующие сообщения, которые появились в соцсетях, показал в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Отмечается, что наемник сначала был доставлен в больницу, а после обследования пропал в неизвестном направлении.

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Наемник Рафаэль Лусварги пропал в "ЛНР"

Наемник Рафаэль Лусварги пропал в "ЛНР"

lenta.ru

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Обмен пленными Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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