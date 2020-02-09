Сбежал по-тихому? В "ЛНР" забеспокоились из-за исчезновения наемника Лусварги

В "ЛНР" заявили об исчезновении наемника из Бразилии Рафаэля Лусварги, который был приговорен в Украине к 13 годам тюрьмы и выдан террористам в рамках большого обмена пленными 29 февраля.

Соответствующие сообщения, которые появились в соцсетях, показал в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Отмечается, что наемник сначала был доставлен в больницу, а после обследования пропал в неизвестном направлении.

Наемник Рафаэль Лусварги пропал в "ЛНР" lenta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 мая 2018 года Лусварги был задержан активистами "С-14" в Киеве. Позже в СБУ рассказали о том, как бразилец воевал против Украины на стороне террористов "ДНР".

Суд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании непредвиденных законом вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 29 декабря Украина выдала Лусварги террористам "ЛНР".

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