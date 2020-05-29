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29 мая • обновлено в 23:06
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"Надолго сядут в тюрьму": Аваков сделал заявление по "разборкам в стиле 90-х" под Броварами

  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков записал обращение по поводу перестрелки в Броварах

  • По его словам, в ней участвовало 67 человек, из которых 28 уже задержаны, а 22-м объявили о подозрении

  • Он рассчитывает, что каждый из них уже завтра будет арестован и надолго сядет в тюрьму

  • Также Аваков рассказал, что перестрелку устроили два перевозчика, которые осуществляли нелегальные услуги в этой сфере

  • Против организаторов перестрелки откроют отдельное производство, а позже полиция проверит прозрачность тендеров на распределение квот на перевозку

2.3т
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что причиной перестрелки в Броварах стал конфликт за разделение рынка между двумя перевозчиками в Киевской области.

Как говорится в его обращении, в перестрелке участвовало 67 человек, из которых 28 уже задержаны, а 22-м объявили о подозрении. Аваков заявил, что эти люди надолго сядут в тюрьму.

"Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлено безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму. Чтобы в будущем не участвовать в таких стычках на улицах. А такой бандитский способ заработка денег, никогда не повторялся", – сказал Арсен Аваков.

Аваков сделал заявление по "разборкам в стиле 90-х" под Броварами

Аваков сделал заявление по "разборкам в стиле 90-х" под Броварами

МВД Украины

Также он рассказал о том, что в конфликте участвовали два перевозчика, которые зарабатывали на пассажирской сфере нелегальные деньги.

"Между Броварами и Киевом ежедневно курсирует ряд маршрутных такси. Стоимость билета в среднем – 14 гривен. Это 600 тысяч гривен заработка в день, а за год – около 220 млн гривен. Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок – легальна. Часть, которую осуществляют оба перевозчика – нет. Именно за эти средства для выяснения отношений между собой они наняли бандитов и "забили стрелку", как в 90-е, которая закончилась стрельбой в жилом массиве Броваров", – сказал министр МВД.

Он также отметил, что трое участников перестрелки находятся в больнице, а согласились они в этом поучаствовать за 800 гривен в день. При этом, из-за того, что несколько пуль попали в окна жилых домов, перестрелку квалифицируют как тяжкое преступление, совершенное группой лиц – против организаторов будет открыто отдельное производство.

"Кроме этого полиция проверит прозрачность тендеров на распределение квот на перевозку должностными лицами областной власти, где интересы перевозчиков стоят, к сожалению, выше интересов людей", – подытожил Аваков.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Перестрелка в Броварах
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Теги
маршрутка стрельба
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