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''Надолго охлаждает!'' В сети показали мощное оружие ВСУ в действии

2.6тЧитать материал на украинском

В сети показали автоматический станковой гранатомет АГС-17 "Пламя", который используют украинские военные против оккупантов на Донбассе.

Видео "работы" данного вооружения продемонстрировал пресс-центр ООС на своей странице в Facebook. "...Часто становится тем средством, которое быстро и надолго охлаждает российских оккупантов на линии разграничения", — отмечают украинские защитники.

При этом отмечается, что эффективным это оружие становится только тогда, когда оно используется подготовленным профессионалом.

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''Надолго охлаждает!'' В сети показали мощное оружие ВСУ в действии

Скриншот с видео

Секретами мастерства владения АГС-17 и его применения в реальном бою поделился военнослужащий с позывным "Студент".

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 17 декабря, российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Свидури,а хотите "Российские оккупанты",покажут свое мощное оружие в действии???!!! ))))))))))
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
наследие советской власти
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andrei andrei
andrei andrei
Профессионал должен быть подготовленным, трезвым и не путать Пламя с Молотом. Где ж таких в всу взять?😁
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