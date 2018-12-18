''Надолго охлаждает!'' В сети показали мощное оружие ВСУ в действии

В сети показали автоматический станковой гранатомет АГС-17 "Пламя", который используют украинские военные против оккупантов на Донбассе.

Видео "работы" данного вооружения продемонстрировал пресс-центр ООС на своей странице в Facebook. "...Часто становится тем средством, которое быстро и надолго охлаждает российских оккупантов на линии разграничения", — отмечают украинские защитники.

При этом отмечается, что эффективным это оружие становится только тогда, когда оно используется подготовленным профессионалом.

Скриншот с видео

Секретами мастерства владения АГС-17 и его применения в реальном бою поделился военнослужащий с позывным "Студент".

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 17 декабря, российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.