''Надо вызволять'': в России заговорили об обмене украинских моряков

Обмен 24 украинских моряков, захваченных Россией в Черном море, может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.

В частности, их хотят обменять на россиян, которые отбывают наказание в украинских тюрьмах. Об этом заявил российский высокопоставленный дипломатический источник, пишут "Известия".

"Многое зависит от украинской стороны, насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности. Тем не менее надо понимать, что сейчас обменять украинских моряков невозможно... Надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене. В украинских тюрьмах сидит достаточно много россиян, которых надо вызволять. Однако до выборов в Украине это вряд ли возможно", — отметил собеседник.

Пленные моряки

О реальности обмена моряков ВМСУ на россиян заявил и скандально известный депутат нелегитимной Государственной думы Леонид Калашников. Он пояснил, что подобный процесс может состояться даже при условии, что двусторонние отношения между странами находятся в кризисе.

В Украине представители правительственных и парламентских кругов уже выразили готовность к обмену, отметив, что возврат моряков в Украину является одним из главных внешнеполитических приоритетов государства.

"Мы хотим, чтобы ребята как можно раньше вернулись домой. У нас есть кого предложить России для обмена, и об этом недавно говорил наш генеральный прокурор", — заявили украинские источники.

Захват кораблей Украины в Черном море

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся