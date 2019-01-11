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''Надо вызволять'': в России заговорили об обмене украинских моряков

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Обмен 24 украинских моряков, захваченных Россией в Черном море, может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.

В частности, их хотят обменять на россиян, которые отбывают наказание в украинских тюрьмах. Об этом заявил российский высокопоставленный дипломатический источник, пишут "Известия".

"Многое зависит от украинской стороны, насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности. Тем не менее надо понимать, что сейчас обменять украинских моряков невозможно... Надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене. В украинских тюрьмах сидит достаточно много россиян, которых надо вызволять. Однако до выборов в Украине это вряд ли возможно", — отметил собеседник.

Пленные моряки

Пленные моряки

О реальности обмена моряков ВМСУ на россиян заявил и скандально известный депутат нелегитимной Государственной думы Леонид Калашников. Он пояснил, что подобный процесс может состояться даже при условии, что двусторонние отношения между странами находятся в кризисе.

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В Украине представители правительственных и парламентских кругов уже выразили готовность к обмену, отметив, что возврат моряков в Украину является одним из главных внешнеполитических приоритетов государства.

"Мы хотим, чтобы ребята как можно раньше вернулись домой. У нас есть кого предложить России для обмена, и об этом недавно говорил наш генеральный прокурор", — заявили украинские источники.

Захват кораблей Украины в Черном море

Захват кораблей Украины в Черном море

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Темы
Обострение в Азовском мореОбмен пленными
Место
Украина
Теги
Государственная Дума РоссииКерченский пролив
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Сначала суд, потом переговоры по обмену. Других вариантов быть не может.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Поменять на дурчинова и на всеукраинского логопеда паубия....
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CARGO 100
CARGO 100
В конце концов, что бы эти "моряки" не говорили о России, отказывались понимать русский язык, их надо обменять. Вернуть к тем, кто им давал приказ. Они военнослужащие и выполняли свою присягу ... Правильный ли приказ, абы нет - это не их дело. Сопляки решили стать героями ... Не убили и слава Богу
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
CARGO 100, вернуть??им дадут героев...)) и выстроится очередь из новых идиотов
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