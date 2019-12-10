"Решал" выборы: Джокер слил новую порцию компромата на Микитася

Пранкер Джокер продолжил сливать в сеть переписку генерального директора госкорпорации "Укрбуд" Олега Майбороды и его предшественника, скандального застройщика Максима Микитася, которая обнаружила миллионную коррупцию.

Скриншоты появились на одноименном Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Из переписки становится ясно, что Микитась "крутил" Майбородой в своих интересах. Он регулярно интересовался, что осталось на счетах "Укрбуда" и спрашивал у последнего, что у него "на кассе".

Джокер слил новую порцию компромата на Микитася ub.com.ua

Кроме того, Микитась отправлял в мессенджере сводные таблицы по своим расходам. Лидировали в списке выборы, элитные дома и автомобили.

Как видно по документам, которые светятся в переписке, на коррупционные схемы по выборам были потрачены миллионы. При этом для Микитася было обычным делом попросить дать "его Игорю" еще и еще денег.

"Да, на выборы надо, передай 1 млн Игорю", "И Наташе передай. Она уже три месяца ничего не получала", – раздавал указания застройщик.

В отдельных случаях взятки Микитась просил попридержать. "Наташе пока не давай. Мне машину нужно купить", – писал застройщик. Также он поручал Майбороде дела, которые должен выполнять точно не гендиректор госкорпорации: "Передай ему деньги и забери ключи от дома", "Купи на самолет", "Дай моему брату 5 тысяч".

Кроме того, в переписке четко можно отследить, что происходило, когда финансовые проблемы "Укрбуда", оказавшегося на грани банкротства, всплыли наружу. "Не позволяй себя разводить. Вернись, я тебе все расскажу", "Отдай миллион", "Не надо мне пафосный слов", "Я сам со всем разберусь", – буквально атаковал Микитась Майбороду сообщениями.

"Не советуй мне, у кого забирать деньги и за что жить!", "Я тебе это не прощу", Очень недоволен твоей работой!" – возмущался он. "Уедь, я сам решу", – советовал он Майбороде.

Также переписка зафиксировала вранье Микитася о продаже "Укрбуда". Застройщик утверждал, что не имеет никакого отношения к корпорации после ухода, однако как оказалось, ему просто "сказали так говорить".

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