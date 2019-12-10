"Решал" выборы: Джокер слил новую порцию компромата на Микитася

Пранкер Джокер продолжил сливать в сеть переписку генерального директора госкорпорации "Укрбуд" Олега Майбороды и его предшественника, скандального застройщика Максима Микитася, которая обнаружила миллионную коррупцию.
Скриншоты появились на одноименном Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Из переписки становится ясно, что Микитась "крутил" Майбородой в своих интересах. Он регулярно интересовался, что осталось на счетах "Укрбуда" и спрашивал у последнего, что у него "на кассе".
Джокер слил новую порцию компромата на Микитася
ub.com.ua
Кроме того, Микитась отправлял в мессенджере сводные таблицы по своим расходам. Лидировали в списке выборы, элитные дома и автомобили.
Как видно по документам, которые светятся в переписке, на коррупционные схемы по выборам были потрачены миллионы. При этом для Микитася было обычным делом попросить дать "его Игорю" еще и еще денег.
"Да, на выборы надо, передай 1 млн Игорю", "И Наташе передай. Она уже три месяца ничего не получала", – раздавал указания застройщик.
В отдельных случаях взятки Микитась просил попридержать. "Наташе пока не давай. Мне машину нужно купить", – писал застройщик. Также он поручал Майбороде дела, которые должен выполнять точно не гендиректор госкорпорации: "Передай ему деньги и забери ключи от дома", "Купи на самолет", "Дай моему брату 5 тысяч".
Кроме того, в переписке четко можно отследить, что происходило, когда финансовые проблемы "Укрбуда", оказавшегося на грани банкротства, всплыли наружу. "Не позволяй себя разводить. Вернись, я тебе все расскажу", "Отдай миллион", "Не надо мне пафосный слов", "Я сам со всем разберусь", – буквально атаковал Микитась Майбороду сообщениями.
"Не советуй мне, у кого забирать деньги и за что жить!", "Я тебе это не прощу", Очень недоволен твоей работой!" – возмущался он. "Уедь, я сам решу", – советовал он Майбороде.
Также переписка зафиксировала вранье Микитася о продаже "Укрбуда". Застройщик утверждал, что не имеет никакого отношения к корпорации после ухода, однако как оказалось, ему просто "сказали так говорить".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.
14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.
Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.
В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.
Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.
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