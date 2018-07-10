"Надо к психиатру": Холодницкий ответил Сытнику по поводу мести

Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что не собирается мстить директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику, посоветовав ему обратиться к психиатру.

"Я мщу? У меня работа продолжается. Детективы работают, приносят документы, согласовывают документы, согласовывают временные доступы, обушки - если в этом есть необходимость – предоставляются. У меня на столе лежит проект подозрения, за который два года назад меня смешивали с де*ьмом, что я там торможу все, что только можно. Но простите там 196 грамматических ошибок на 11 листах. И когда прокурор говорит, я с таким не пойду в суд, детектив отвечает прокурору: "Да напишите, как вам удобнее". Ну так нельзя. Мстить? Ну у человека просто паранойя, ему все мстят, за ним все следят, его все слушают. Человеку надо будет к психиатру сходить", - заявил он в интервью Deutsche Welle.

Холодницкий добавил, что процесс будет идти, несмотря на слова Сытника, его спонсоров и олигархов. Глава САП собирается продолжать работу в тех условиях, которые есть сегодня.

"Я не пришел сюда, чтобы просто так уйти, потому что так кому-то захотелось. Процесс продолжается. Все, что не происходит, делает нас сильнее. Я настроен на бой. Мы будем показывать результат", - сказал он.

Назар Холодницкий скриншот

По словам Холодницкого, он хочет довести до конца дела "Роттердам +", ПриватБанка и другие.

"У меня, вероятно, другие приоритеты, чем у господина Сытника. Мне интереснее расследовать, разоблачить многомиллиардную коррупционную схему, чем пять-семь-десять районных судов на взятках за вынесение решений", - подчеркнул он.

Холодницкий также добавил, что не единожды задумывался о своей отставке.

"Еще в сентябре 2017 года. Есть моральная усталость, желание что-то изменить, в том числе в своей жизни, но не путем, чтобы пойти оплеванным, потому что так кому-то захотелось. Как пришел на эту должность с квартирой в Вишневом, так и вернусь в эту квартиру с должности. Нового имущества не получил. Все мое имущество - это моя зарплата. Разве автомобиль купил новее. Я не буду мстить точно, что бы и кто не говорил", - резюмировал Холодницкий.

Напомним, 20 марта в кабинете главы САП были найдены подслушивающие устройства. Тогда же некоторые СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".

27 марта генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что руководителя САП прослушивали в его рабочем кабинете, и рассказал, что этим занималось НАБУ под процессуальным руководством ГПУ.

Позже Луценко подал представление в квалификационную-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Холодницкого. По словам генпрокурора, документ направлен в рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ. Позже СМИ опубликовали детали разговоров в кабинете Холодницкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сытник рассказал в интервью о мести НАБУ за прослушивание Холодницкого.