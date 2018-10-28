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''Надо извиниться!'' У Путина цинично обвинили Украину в агрессии против России

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Депутат Госдумы от оккупированного Крыма Михаил Шеремет обвинил Украину в агрессии против России.

Как передает "РИА Новости", он уверен, что возобновление "добрососедских отношений" между Россией и Украиной возможно, но для этого Киев должен "извинятся за враждебную политику последних лет".

"С Украиной вопрос можно было бы легко и просто решить. Украине надо извиниться за те действия, которые были совершены — враждебные и противоправные в отношении Российской Федерации за последние годы", — заявил Шеремет.

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Более того, он убежден, что Украина якобы не сможет развиваться без РФ, поскольку "братские народы двух стран на протяжении многих веков подставляли плечо и поддерживали друг друга".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России также запаниковали из-за кораблей НАТО на Азове, заявив, что Запад "хочет подразнить медведя".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия КрымаОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Россия
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