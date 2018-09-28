''Надо готовиться!'' Украину предупредили о новой угрозе из России

Решение Госдумы РФ законодательно наделить Росгвардию правом эвакуировать судна с зон, прилегающих к Крымского моста в Керченском проливе, является новой угрозой для украинских судов в Азовском море.

"В этой ситуации есть потенциальная угроза, учитывая то, что россияне используют любые возможности и любые свои органы для того, чтобы определенным образом создавать неудобства или определенные рисковые или провокационные моменты для Украины", - сказано в блоге эксперта по вопросам нацбезопасности Тараса Жовтенко на OBOZREVATEL.

Он подчеркнул, что Украина "должна быть готова к тому, чтобы отвечать на провокационные действия любого российского органа".

"То есть с одной стороны мы понимаем, что это определенные внутренние организационные моменты правового регулирования российских силовых структур. Но по большому счету мы должны быть готовы к противодействию любым провокационным действиям любой силовой структуры, которую Российская Федерация будет против нас использовать", - написал Жовтенко.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко рассказал на Генассамблее ООН, что РФ намерена оккупировать Азовское море.