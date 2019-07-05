"Надежды уже нет": голодающий узник Кремля сделал тревожное заявление

Украинский политзаключенный Владимир Балух заявил, что обмен является "единственным возможным для него вариантом" выйти из российской колонии живым.

Об этом он написал в письме координатору "Крымской правозащитной группы" Ольге Скрипник, передает "Крым.Реалии". По его словам, надежды уже нет.

"В сложившихся обстоятельствах я не вижу другого решения для себя, кроме как отстаивать свое право на жизнь свободного гражданина Украины радикальными методами. Поэтому я не намерен прекращать голодовку до выполнения моих требований, на что, как вы понимаете, надежды никакой нет... Объективно, единственным шансом выйти отсюда живым, считаю обмен", – отметил Балух.

Владимир Балух ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года явились с обысками в село Серебрянка в дом украинского активиста Владимира Балуха и его матери. После четырехчасового обыска активиста задержали.

В июле 2018 года подконтрольный России Раздольненский районный суд в Крыму приговорил украинского активиста к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

Позже подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично "смягчил" приговор осужденному к 5 годам колонии, присудив на 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

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