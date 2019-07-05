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"Надежды уже нет": голодающий узник Кремля сделал тревожное заявление

1.1тЧитать материал на украинском

Украинский политзаключенный Владимир Балух заявил, что обмен является "единственным возможным для него вариантом" выйти из российской колонии живым.

Об этом он написал в письме координатору "Крымской правозащитной группы" Ольге Скрипник, передает "Крым.Реалии". По его словам, надежды уже нет.

"В сложившихся обстоятельствах я не вижу другого решения для себя, кроме как отстаивать свое право на жизнь свободного гражданина Украины радикальными методами. Поэтому я не намерен прекращать голодовку до выполнения моих требований, на что, как вы понимаете, надежды никакой нет... Объективно, единственным шансом выйти отсюда живым, считаю обмен", – отметил Балух.

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Владимир Балух

Владимир Балух

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года явились с обысками в село Серебрянка в дом украинского активиста Владимира Балуха и его матери. После четырехчасового обыска активиста задержали.

В июле 2018 года подконтрольный России Раздольненский районный суд в Крыму приговорил украинского активиста к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

Позже подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично "смягчил" приговор осужденному к 5 годам колонии, присудив на 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

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Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Владимир Балух
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель поведай нам цифру..скоко дней это мурло не откушивает...100???200???
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А каким образом это дерьмо может попасть в списокк для обмена?))))))))))))))))))))))))Усмеяло..Этот отсидит свои 20 лет...честно гордо приятно)))
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