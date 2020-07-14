Надеюсь, их всех задержат, – Лерос прокомментировал арест Штанько

Борис Бондарь Расследования 21:51, 14.07.2020

Задержание сотрудниками СБУ 14 июля Дмитрия Штанько, который якобы мог записывать разговор с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком, никак не повлияет на актуальность самих записей.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос. По его словам, со Штанько он познакомился примерно через неделю-две после того, как были озвучены т.н. “пленки Ермака”, во время прямого эфира на одном из телеканалов. До этого они никогда не встречались.

Последнее общение с правоохранительными органами у Лероса состоялось на прошлой неделе в НАБУ. Он дал показания по делу, связанному со скандальными “пленками”.

Политик узнал из СМИ, что вместе со Штанько задержали и его сообщника, но кто это такой, не имеет понятия.

Он подчеркнул, что не видит связи между сегодняшним задержанием и обнародованием сканадльных записей, они как были актуальными, так ими и остались.

“Есть суть обнародованных разговоров, и по этой сути СБУ и НАБУ пусть предпринимают определенные действия. А смешивать эти две истории совершенно нецелесообразно”, – подчеркнул нардеп.

Кроме того, он добавил, что надеется на адекватное рассмотрение правоохранителями дел о топ-коррупции в украинской власти.

“Надеюсь, их всех задержат и допросят – не только Штанько, но и Дениса Ермака, и Андрея”, – резюмировал Лерос.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Скандал с "пленками Ермака" разгорелся после того, как нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

  • На них фигуранты обсуждают назначения за взятки и то, как проходит отбор кандидатов.

  • Также в интернете появилась запись, на которой фигуранты "пленок Ермака" обсуждают получение наградного оружия.

  • Ранее в сети обнародовали разговор кандидата на должность главы Госгеокадастра Александра Луцкого и одного из фигурантов скандальных "пленок Ермака". В нем они обсуждают якобы курирование нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком вопроса о создании земельной схемы для своего брата Дениса.

  • Напомним, также фигуранты скандальных "пленок" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.

  • Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе ОПУ Андрею Ермаку.

  • Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис не брал деньги за трудоустройство на должности в органах власти.

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