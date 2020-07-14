Надеюсь, их всех задержат, – Лерос прокомментировал арест Штанько
Лерос прокомментировал задержание сотрудниками СБУ Штанько. УНИАН
Задержание сотрудниками СБУ 14 июля Дмитрия Штанько, который якобы мог записывать разговор с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком, никак не повлияет на актуальность самих записей.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос. По его словам, со Штанько он познакомился примерно через неделю-две после того, как были озвучены т.н. “пленки Ермака”, во время прямого эфира на одном из телеканалов. До этого они никогда не встречались.
Последнее общение с правоохранительными органами у Лероса состоялось на прошлой неделе в НАБУ. Он дал показания по делу, связанному со скандальными “пленками”.
Политик узнал из СМИ, что вместе со Штанько задержали и его сообщника, но кто это такой, не имеет понятия.
Он подчеркнул, что не видит связи между сегодняшним задержанием и обнародованием сканадльных записей, они как были актуальными, так ими и остались.
“Есть суть обнародованных разговоров, и по этой сути СБУ и НАБУ пусть предпринимают определенные действия. А смешивать эти две истории совершенно нецелесообразно”, – подчеркнул нардеп.
Кроме того, он добавил, что надеется на адекватное рассмотрение правоохранителями дел о топ-коррупции в украинской власти.
“Надеюсь, их всех задержат и допросят – не только Штанько, но и Дениса Ермака, и Андрея”, – резюмировал Лерос.
Как писал OBOZREVATEL:
Скандал с "пленками Ермака" разгорелся после того, как нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.
На них фигуранты обсуждают назначения за взятки и то, как проходит отбор кандидатов.
Также в интернете появилась запись, на которой фигуранты "пленок Ермака" обсуждают получение наградного оружия.
Ранее в сети обнародовали разговор кандидата на должность главы Госгеокадастра Александра Луцкого и одного из фигурантов скандальных "пленок Ермака". В нем они обсуждают якобы курирование нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком вопроса о создании земельной схемы для своего брата Дениса.
Напомним, также фигуранты скандальных "пленок" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.
Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе ОПУ Андрею Ермаку.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис не брал деньги за трудоустройство на должности в органах власти.