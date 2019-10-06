"Надеюсь доеду!" Харьковчан разозлил водитель-любитель соцсетей. Видео

В Харькове водитель маршрутки № 278 сидел в социальных сетях через телефон прямо во время движения.
Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Ху*вый Харьков" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).
Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 5 октября, около 9 утра. В маршрутке в это время находились пассажиры. "Надеюсь доеду", – написал автор видео.
Маршрутчик
Скрин видео
Как писал OBOZREVATEL:
Недавно по Украине прокатилась волна масштабных ДТП с участием грузовиков и автобусов. В частности, только 24-25 сентября в стране произошло четыре подобных аварии, в которых пострадало много людей.
За семь месяцев нынешнего года в Киеве произошло более 22 тыс. ДТП, из которых 1,2 – с пострадавшими. Лидером по числу аварий стал Голосеевский район.
В целом за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло более 100 тыс. аварий, в которых погибли 1 991 человек и 20 218 человек получили травмы.
Это на 4–7 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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