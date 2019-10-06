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6 октября • обновлено в 06:03
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"Надеюсь доеду!" Харьковчан разозлил водитель-любитель соцсетей. Видео

1.1т Читать материал на украинском

В Харькове водитель маршрутки № 278 сидел в социальных сетях через телефон прямо во время движения.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Ху*вый Харьков" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 5 октября, около 9 утра. В маршрутке в это время находились пассажиры. "Надеюсь доеду", – написал автор видео.

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Маршрутчик

Маршрутчик

Скрин видео

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Место
Украина Харьков
Теги
водитель маршрутки маршрутка мобильный телефон видео
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