"Надеюсь доеду!" Харьковчан разозлил водитель-любитель соцсетей. Видео

В Харькове водитель маршрутки № 278 сидел в социальных сетях через телефон прямо во время движения.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Ху*вый Харьков" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 5 октября, около 9 утра. В маршрутке в это время находились пассажиры. "Надеюсь доеду", – написал автор видео.

Маршрутчик Скрин видео

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