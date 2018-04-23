"Надели мешок на голову и хотели расстрелять": экс-нардеп Шепелев сообщил подробности своего "похищения"

Экс-нардеп от Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко Александр Шепелев утверждает, что его похитил криминалитет, который якобы работает, как на украинские спецслужбы так и на ФСБ России.

Такое заявление он сделал из СИЗО, передает "УП". Уточняется, что "похищение" якобы произошло на окружной дороге в Киеве в районе торгового центра "Аракс".

"Во время похищения рядом находились двое свидетелей, которые это видели. Где эти люди находятся сейчас, мне неизвестно. В тот день при мне был мобильный телефон, деньги, загранпаспорт, дипломатический паспорт, водительское удостоверение, а также удостоверение, которое подтверждает, что я был народным депутатом Украины и дает мне право входить в кулуары Верховной Рады Украины. В дальнейшем деньги и телефон пропали, а мне подбросили удостоверение и паспорт с вклеенными моими фотографиями", - утверждает Шепелев.

Александр Шепелев УП

Говорит, на голову сразу надели мешок. Но это не помешало экс-нардепу подметить, что похитителей якобы было не менее четырех.

"...Один из них был за рулем автомобиля, на котором меня везли, а остальные били меня. Держали меня сперва в частном секторе в подвале на полу, из пищи дав только бутылку воды", - говорит он.

Затем, утверждает экс-нардеп, перевезли в другой подвал.

"Там меня уже допрашивали другие люди, которые угрожали убийством путем расстрела или утоплением в реке", - рассказывает Шепелев.

По его словам, "похитители" якобы представились работниками военной прокуратуры.

Как сообщал "Обозреватель", 10 февраля текущего года Печерский районный суд г. Киева принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права залога в отношении Шепелева.

Он был задержан под Киевом вечером, 8 февраля. При нем было обнаружено удостоверение "МГБ ДНР".

Отметим, что Шепелев долгое время скрывался за границей. В Украине против него расследуется несколько уголовных дел. Экс-нардепа обвиняют в махинациях в банковской сфере во времена премьерства Тимошенко, а также в организации заказного убийства.

Дело в отношении Шепелева было открыто еще во времена президентства Виктора Януковича.

Как известно, банкир Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел в Партию регионов.

В 2012 году МВД Украины возбудило в отношении Шепелева уголовное дело по ряду обвинений, среди которых хищение средств банка "Родовид" в размере 340 млн грн и организация заказных убийств. Экс-депутат был объявлен в международный розыск. 4 июля 2013 года Шепелев и его жена Галина были задержаны в Будапеште венгерской полицией вместе с представителями немецкого Интерпола. Супругам отказали в предоставлении статуса беженцев и экстрадировали из Венгрии в Украину.