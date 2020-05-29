Над Украиной пронеслись бомбардировщики США: в сети показали фото
Утром 29 мая воздушное пространство Украины пересекли два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, принадлежащих ВВС США.
Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ на странице в Facebook, публикуя фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что сопровождение американских самолетов по заданному маршруту совершили истребители украинских ВС – пара Су-27 и пара МигГ-29.
"Украинские летчики подхватили эстафету от польских пилотов, а само мероприятие по воздушному патрулировании имеет плановый характер для достижения взаимосовместительства НАТО и ключевых партнеров Альянса", – объяснили в командовании ВС ВСУ.
Там также подчеркнули, что бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer вылетели с американской авиабазы Элсворд, перелетели через Атлантику, территорию нескольких европейских стран, в частности, Польши и Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая самолеты воздушной полиции НАТО Румынии, Болгарии и Турции перехватили авиацию России над водами Черного моря.