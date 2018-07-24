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Над украинским пляжем засняли боевой вертолет: опубликовано эксклюзивное видео

2.7тЧитать новость на украинском

Над пляжем в Коблево Николаевской области отдыхающие засняли вертолет Вооруженных сил Украины. Боевая техника патрулировала береговую линию на низкой высоте.

Соответствующее видео переслал OBOZREVATEL один из очевидцев.

На кадрах, сделанных 24 июля, видно, как вертолет на небольшой скорости пролетает в нескольких десятках метров над головами отдыхающих, при этом сами люди, казалось, не очень были удивлены полету "вертушки".

Ранее OBOZREVATEL публиковал видео, как вертолет Вооруженных сил Украины пролетел на низкой высоте над пляжем в Мариуполе.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Тема
Эксклюзив
Место
УкраинаНиколаев
Объект
Вооруженные силы Украины
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