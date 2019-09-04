Над мостом в Станице Луганской подняли флаги "ЛНР": что происходит

В "ЛНР" отреагировали на украинские флаги на мосту около Станицы Луганской в честь завершения демонтажа конструкции, вывесив свои знамена.

Подтверждающие фото опубликовали в сепаратистском Telegram-канале Inside Donetsk (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Террористы в духе пропаганды написали о том, что Украина подняла свои флаги вместо того, чтобы ремонтировать мост. По факту же именно "ЛНР" продолжает саботировать Минские договоренности касательно конструкции.

Украина вывесила свои флаги на мосту в Станице Inside Donetsk

Террористы подняли на мосту флаги "ЛНР" Inside Donetsk

Отметим, со стороны ОРЛО демонтаж не проведен, поскольку оккупанты "выдвигали непонятные требования относительно детализации запланированных работ" и не допустили к себе украинских специалистов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, где ранее состоялось разведение сил.

Для местных жителей, которые пересекают линию разграничения, запустили бесплатный автобус.

21 августа в ОБСЕ заявили о полном разминировании Украиной территории возле моста.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram