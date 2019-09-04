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4 сентября • обновлено в 21:35
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Над мостом в Станице Луганской подняли флаги "ЛНР": что происходит

1.8т Читать материал на украинском

В "ЛНР" отреагировали на украинские флаги на мосту около Станицы Луганской в честь завершения демонтажа конструкции, вывесив свои знамена.

Подтверждающие фото опубликовали в сепаратистском Telegram-канале Inside Donetsk (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Террористы в духе пропаганды написали о том, что Украина подняла свои флаги вместо того, чтобы ремонтировать мост. По факту же именно "ЛНР" продолжает саботировать Минские договоренности касательно конструкции.

Украина вывесила свои флаги на мосту в Станице

Украина вывесила свои флаги на мосту в Станице

Inside Donetsk

Террористы подняли на мосту флаги "ЛНР"

Террористы подняли на мосту флаги "ЛНР"

Inside Donetsk

Отметим, со стороны ОРЛО демонтаж не проведен, поскольку оккупанты "выдвигали непонятные требования относительно детализации запланированных работ" и не допустили к себе украинских специалистов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
Новости ЛНР Донбасс Новости Донбасса
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