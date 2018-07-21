Над Мариуполем пронеслись военные самолеты: в городе переполох

В субботу, 21 июля, в городе Мариуполь Донецкой области низко над крышами домов пролетели военные самолеты и вертолет.

Как передает местное издание 0629.com.ua, два военных штурмовика СУ-25 заметили около 10:00 над морем и самим городом. Позже над Мариуполем летал ударный вертолет МИ-24.

Отмечается, что полету предшествовал пуск нескольких сигнальных ракет. При этом в пресс-службе Операции объединенных сил сообщили, что это плановые учения, однако население специально о них не предупреждали, иначе бы военные "не достигли цели полетов над морем".

Новости Украина получит 55 вертолетов от французского авиагиганта

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля в Мариуполе вертолет ВСУ устроил переполох на пляже.