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Над Мариуполем пронеслись военные самолеты: в городе переполох

5.5тЧитать новость на украинском

В субботу, 21 июля, в городе Мариуполь Донецкой области низко над крышами домов пролетели военные самолеты и вертолет.

Как передает местное издание 0629.com.ua, два военных штурмовика СУ-25 заметили около 10:00 над морем и самим городом. Позже над Мариуполем летал ударный вертолет МИ-24.

Отмечается, что полету предшествовал пуск нескольких сигнальных ракет. При этом в пресс-службе Операции объединенных сил сообщили, что это плановые учения, однако население специально о них не предупреждали, иначе бы военные "не достигли цели полетов над морем".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля в Мариуполе вертолет ВСУ устроил переполох на пляже.

Место
УкраинаМариуполь
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Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Если вот этот хлам вызвал переполох, то что же будет когда на Украине появится Российская Армия?
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2 из 3 ответов | показать все
Пигин Макс
Пигин Макс
Andrey, Сильно сомневаюсь в том, что будет война. Ты отдаёшь себе отчёт в том, что украинская армия находится на 32 месте в мировом рейтинге, а Российская Армия на втором. Какая нахрен война? Ты же первый оденешь кокошник и побежишь встречать нашу Армию с хлебом и солью.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Пигин Макс, ничего не будет. Поедет назад в след за предшественниками.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ипануццо! Вот это да - новость, так новость.
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