Над Крымом пронесся самолет США: что случилось

Патрульный противолодочный самолет Соединенных Штатов Boeing P-8A Poseidon провел разведку в районе оккупированного Крыма.

Самолет с бортовым номером 168852 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи американских военно-морских сил, сообщает в Twitter авиационный ресурс PlaneRadar.

По предварительным данным, соответствующая эскадрилья базируется во Флориде.

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PlaneRadar

Напомним, ранее ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook DDG75) прибыл в Черное море.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ответ силы Черноморского флота Российской Федерации приступили к слежению за американским эсминцем.

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