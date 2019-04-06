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Над Крымом пронесся самолет США: что случилось

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Патрульный противолодочный самолет Соединенных Штатов Boeing P-8A Poseidon провел разведку в районе оккупированного Крыма.

Самолет с бортовым номером 168852 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи американских военно-морских сил, сообщает в Twitter авиационный ресурс PlaneRadar.

По предварительным данным, соответствующая эскадрилья базируется во Флориде.

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Над Крымом пронесся самолет США: что случилось

PlaneRadar

Над Крымом пронесся самолет США: что случилось

Напомним, ранее ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook DDG75) прибыл в Черное море.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ответ силы Черноморского флота Российской Федерации приступили к слежению за американским эсминцем.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
PlaneRadar @ ua4wiy_ Следовать за @ ua4wiy_ Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США🇺🇸 (VP-26) , с бортовым номером 168852, выполняет разведывательный полёт вдоль Черноморского побережья России
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, России,а не " в районе оккупированного Крыма."
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, уволь дебила, который пишет заголовки!!!
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вованов вован
вованов вован
Бухгалтер Борис, Обоз только перепечатывает, причем вырывая из контекста, все его самостоятельное творчество это и есть заголовки, призванные привлечь трафик, а значит и бабло, уволить это означает потерять доход для хаве Бродского, и я, например, потеряю частично из-за этого интерес для развлечения здесь
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Johnson David
Johnson David
как надоел уже дебилизм СМИ. не то что читать а просто заглядывать уже тошно. самолет сша пронесся НАД крымом. читаешь дальше - самолет сша пролетел ВДОЛЬ побережья крыма. ну не дебилы блять. нахрен такие СМИ и нужны если от них тошнит.
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