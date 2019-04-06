Над Крымом пронесся самолет США: что случилось

Патрульный противолодочный самолет Соединенных Штатов Boeing P-8A Poseidon провел разведку в районе оккупированного Крыма.
Самолет с бортовым номером 168852 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи американских военно-морских сил, сообщает в Twitter авиационный ресурс PlaneRadar.
По предварительным данным, соответствующая эскадрилья базируется во Флориде.
PlaneRadar
19:15 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 5 апреля 2019 г.
Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США🇺🇸 (VP-26) , с бортовым номером 168852, выполняет разведывательный полёт вдоль Черноморского побережья России🇷🇺.
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Напомним, ранее ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook DDG75) прибыл в Черное море.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ответ силы Черноморского флота Российской Федерации приступили к слежению за американским эсминцем.
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