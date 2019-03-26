Над Крымом пронеслись самолеты США: что известно

Во вторник, 26 марта, сразу два военных самолета Соединенных Штатов Америки осуществляли патрулирование вдоль побережья аннексированного Крыма.
Как сообщает Украинский милитаристский портал, это были самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135V и Boeing P-8A Poseidon ВМФ США.
Последний пролетел над акваторией Черного моря около 9:30. В ходе патрулирования он приближался к военно-морской базе российских оккупационных войск в Севастополе на расстояние в 37 км.
Маршруты полетов американских самолетов вблизи Крыма 26 марта
Boeing P-8A — патрульный противолодочный самолет, который предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования. Также он может осуществлять разведку и участвовать в противокорабельных и спасательных операциях.
Boeing P-8A Poseidon
UK Defence Forum
Boeing RC-135V базируется на авиабазе Суда Бэй, расположенной на острове Крит. Он вылетел оттуда и по прибытию в акваторию Черного моря в 7:35 совершил дозаправку в воздухе с самолета Boeing KC-135R ВВС США, после чего начал патрулирование.
Boeing RC-135
Кроме того, самолетом Beech MC-12W Liberty был осуществлен мониторинг вдоль границы, которая контролируется "Приднестровской-Молдавской Республикой"
Маршрут Beech MC-12W Liberty 26 марта
PlaneRadar
Beech MC-12W Liberty начал свой полет с авиабазы США в Констанце и в 15:30 завершил задание, начав возвращение в пункт базирования.
Самолеты Beech MC-12W Liberty оснащены мощным радио-электронным оборудованием, также оптико-электронной системой.
Самолет-разведчик USAF Beechcraft MC-12W Liberty
Austin Carlson
Как писал OBOZREVATEL, недавно истребители НАТО Eurofighter Typhoon поднялись в небо над Исландией, чтобы перехватить два российских противолодочных самолета Ту-142.
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