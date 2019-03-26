Над Крымом пронеслись самолеты США: что известно

Во вторник, 26 марта, сразу два военных самолета Соединенных Штатов Америки осуществляли патрулирование вдоль побережья аннексированного Крыма.

Как сообщает Украинский милитаристский портал, это были самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135V и Boeing P-8A Poseidon ВМФ США.

Последний пролетел над акваторией Черного моря около 9:30. В ходе патрулирования он приближался к военно-морской базе российских оккупационных войск в Севастополе на расстояние в 37 км.

Маршруты полетов американских самолетов вблизи Крыма 26 марта

Boeing P-8A — патрульный противолодочный самолет, который предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования. Также он может осуществлять разведку и участвовать в противокорабельных и спасательных операциях.

Boeing P-8A Poseidon UK Defence Forum

Boeing RC-135V базируется на авиабазе Суда Бэй, расположенной на острове Крит. Он вылетел оттуда и по прибытию в акваторию Черного моря в 7:35 совершил дозаправку в воздухе с самолета Boeing KC-135R ВВС США, после чего начал патрулирование.

Boeing RC-135

Кроме того, самолетом Beech MC-12W Liberty был осуществлен мониторинг вдоль границы, которая контролируется "Приднестровской-Молдавской Республикой"

Маршрут Beech MC-12W Liberty 26 марта PlaneRadar

Beech MC-12W Liberty начал свой полет с авиабазы США в Констанце и в 15:30 завершил задание, начав возвращение в пункт базирования.

Самолеты Beech MC-12W Liberty оснащены мощным радио-электронным оборудованием, также оптико-электронной системой.

Самолет-разведчик USAF Beechcraft MC-12W Liberty Austin Carlson

Как писал OBOZREVATEL, недавно истребители НАТО Eurofighter Typhoon поднялись в небо над Исландией, чтобы перехватить два российских противолодочных самолета Ту-142.

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