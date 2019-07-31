Над городом поднялся "гриб": на Донбассе прогремел мощный взрыв

В среду, 31 июля, в оккупированной Горловке на Донбассе раздался мощный взрыв.
Об этом сообщила в Twitter пользователь под ником Vel East (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Стою сегодня утром на кухне у окна, в руках горячий чай, смотрю на город. И тут на горизонте вырастает сизо-голубой "грибок". А через несколько секунд ударная волна. Горячий чай на мне, я уже далеко не у окна, у всех машин воет сигнализация. Фото только через минуту сделала", – написала она.
Взрыв в Горловке
Соцсети
В комментариях под постом местная жительница добавила, что взрыв произошел в 9 утра. Также стало известно, что ЧП имело место в микрорайоне "Строитель", где размещаются подразделения незаконных вооруженных формирований.
Как уточняют "Факты" со ссылкой на источники в ОРДЛО, взрыв 31 июля стал не первым.
"Местная станция переливания крови вот уже трое суток работает в круглосуточном режиме. "Скорые" носятся в сопровождении автомобилей с номерами местного воинства. У "орков" ЧП за ЧП: 29 июля примерно в 8:15 утра „вздрогнула“ вся Горловка: взрыв был настолько мощным, что у некоторых межкомнатные двери снесло с петель и оконные стекла местами полопались", – рассказал источник.
Стою сегодня утром на кухне у окна, в руках горячий чай, смотрю на город.— Vel East (@chernaykoshka8) July 31, 2019
И тут на горизонте вырастает сизо-голубой "грибок". А через несколько секунд ударная волна.
Горячий чай на мне, я уже далеко не у окна, у всех машин воет сигнализация.
Фото только через минуту сделала. pic.twitter.com/wF7hvT9Y6q
Горловка 09.00— hochu 🦋 domoy (@hochu_dodomu) July 31, 2019
Что это было? pic.twitter.com/D5coijBTD8
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня в Горловке в результате взрыва погиб местный житель 1980 года рождения.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!