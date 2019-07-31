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Над городом поднялся "гриб": на Донбассе прогремел мощный взрыв

3.1т Читать материал на украинском

В среду, 31 июля, в оккупированной Горловке на Донбассе раздался мощный взрыв.

Об этом сообщила в Twitter пользователь под ником Vel East (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

‏"Стою сегодня утром на кухне у окна, в руках горячий чай, смотрю на город. И тут на горизонте вырастает сизо-голубой "грибок". А через несколько секунд ударная волна. Горячий чай на мне, я уже далеко не у окна, у всех машин воет сигнализация. Фото только через минуту сделала", – написала она.

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Взрыв в Горловке

Взрыв в Горловке

Соцсети

В комментариях под постом местная жительница добавила, что взрыв произошел в 9 утра. Также стало известно, что ЧП имело место в микрорайоне "Строитель", где размещаются подразделения незаконных вооруженных формирований.

Над городом поднялся "гриб": на Донбассе прогремел мощный взрыв
Над городом поднялся "гриб": на Донбассе прогремел мощный взрыв
Над городом поднялся "гриб": на Донбассе прогремел мощный взрыв
Над городом поднялся "гриб": на Донбассе прогремел мощный взрыв
Над городом поднялся "гриб": на Донбассе прогремел мощный взрыв
Над городом поднялся "гриб": на Донбассе прогремел мощный взрыв

Как уточняют "Факты" со ссылкой на источники в ОРДЛО, взрыв 31 июля стал не первым.

"Местная станция переливания крови вот уже трое суток работает в круглосуточном режиме. "Скорые" носятся в сопровождении автомобилей с номерами местного воинства. У "орков" ЧП за ЧП: 29 июля примерно в 8:15 утра „вздрогнула“ вся Горловка: взрыв был настолько мощным, что у некоторых межкомнатные двери снесло с петель и оконные стекла местами полопались", – рассказал источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня в Горловке в результате взрыва погиб местный житель 1980 года рождения.

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Петрова Ольга
Петрова Ольга
если погиб 1 это так мало . надо 100 падали что бы здохло
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