Над городом поднялся "гриб": на Донбассе прогремел мощный взрыв

В среду, 31 июля, в оккупированной Горловке на Донбассе раздался мощный взрыв.

Об этом сообщила в Twitter пользователь под ником Vel East (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

‏"Стою сегодня утром на кухне у окна, в руках горячий чай, смотрю на город. И тут на горизонте вырастает сизо-голубой "грибок". А через несколько секунд ударная волна. Горячий чай на мне, я уже далеко не у окна, у всех машин воет сигнализация. Фото только через минуту сделала", – написала она.

Взрыв в Горловке Соцсети

В комментариях под постом местная жительница добавила, что взрыв произошел в 9 утра. Также стало известно, что ЧП имело место в микрорайоне "Строитель", где размещаются подразделения незаконных вооруженных формирований.

Как уточняют "Факты" со ссылкой на источники в ОРДЛО, взрыв 31 июля стал не первым.

"Местная станция переливания крови вот уже трое суток работает в круглосуточном режиме. "Скорые" носятся в сопровождении автомобилей с номерами местного воинства. У "орков" ЧП за ЧП: 29 июля примерно в 8:15 утра „вздрогнула“ вся Горловка: взрыв был настолько мощным, что у некоторых межкомнатные двери снесло с петель и оконные стекла местами полопались", – рассказал источник.

Стою сегодня утром на кухне у окна, в руках горячий чай, смотрю на город.

И тут на горизонте вырастает сизо-голубой "грибок". А через несколько секунд ударная волна.

Горячий чай на мне, я уже далеко не у окна, у всех машин воет сигнализация.

Фото только через минуту сделала. pic.twitter.com/wF7hvT9Y6q — Vel East (@chernaykoshka8) July 31, 2019

Горловка 09.00

Что это было? pic.twitter.com/D5coijBTD8 — hochu 🦋 domoy (@hochu_dodomu) July 31, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня в Горловке в результате взрыва погиб местный житель 1980 года рождения.

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