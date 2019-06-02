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/Новости расследований

Над головами людей: оккупанты устроили в Крыму тренировочные бомбежки

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Российские оккупанты провели учения своих военно-космических сил прямо над головами мирного населения. Они состоялись на полигоне Чауда вблизи Феодосии.

В учениях и показательных выступлениях были задействованы несколько десятков боевых вертолетов и самолетов. В небе над городом они разыграли учебный бой, сообщает "Крым. Реалии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Учения оккупантов

Учения оккупантов

Скриншот видео

Учения оккупантов

Учения оккупантов

Скриншот видео

Учения оккупантов

Учения оккупантов

Скриншот видео

Бомбардировщики и штурмовики отработали нанесение ударов по наземным целям. В качестве мишеней использовались макеты самолетов и объекты, имитирующие позиции сухопутных войск и наземную инфраструктуру.

Новости
Военные учения России в оккупированном Крыму: эксперт назвал необходимые шаги Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта в аннексированном украинском Крыму прошли учения воздушно-десантных войск России. Участие в них приняли свыше полутора тысяч десантников и более 300 единиц военной техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота.

В апреле Россия провела в Крыму учения авиации и флота, задействовав самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. "Летающие радары" провели более пяти часов в небе над Чёрным морем. За это время экипажи выполнили свыше 20 наведений истребителей Су-27СМ и Су-30 на сверхзвуковые и стратосферные цели.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Красота и мощь!
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