Над головами людей: оккупанты устроили в Крыму тренировочные бомбежки

Российские оккупанты провели учения своих военно-космических сил прямо над головами мирного населения. Они состоялись на полигоне Чауда вблизи Феодосии.

В учениях и показательных выступлениях были задействованы несколько десятков боевых вертолетов и самолетов. В небе над городом они разыграли учебный бой, сообщает "Крым. Реалии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Учения оккупантов Скриншот видео

Учения оккупантов Скриншот видео

Учения оккупантов Скриншот видео

Бомбардировщики и штурмовики отработали нанесение ударов по наземным целям. В качестве мишеней использовались макеты самолетов и объекты, имитирующие позиции сухопутных войск и наземную инфраструктуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта в аннексированном украинском Крыму прошли учения воздушно-десантных войск России. Участие в них приняли свыше полутора тысяч десантников и более 300 единиц военной техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота.

В апреле Россия провела в Крыму учения авиации и флота, задействовав самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. "Летающие радары" провели более пяти часов в небе над Чёрным морем. За это время экипажи выполнили свыше 20 наведений истребителей Су-27СМ и Су-30 на сверхзвуковые и стратосферные цели.

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