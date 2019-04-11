Начнет с Украины: Турчинов предупредил ЕС о большой войне России

Россия активно ведет подготовку к большой континентальной войне в Европе, начало которой может развернуться в Украине.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на Киевском форуме по безопасности, сообщает LB.ua.

"Мы видим, что в последние годы быстро строится военная инфраструктура вдоль украинской границы", — заявил Турчинов в своем выступлении. Он подчеркнул, что речь идет о миллиардных ресурсах, которые вкладываются в военные и инфраструктурные проекты, такие, как аэродромы, военные базы, хранилища техники.

"На востоке нам противостоит 8-я армия Южного округа, на севере — 20-я армия Западного округа. Это россияне считают недостаточным. Они держат в резерве 1-ю танковую армию, 49-ю и 58-ю общевойсковые армии. И этого слишком мало", — сказал Турчинов.

Александр Турчинов "Новое время"

В случае наступления Россия намерена также применить 6-ю и 4-ю армии Воздушно-космических сил, добавил секретарь СНБО.

"Они расположили вдоль нашей границы восемь ракетных бригад. Для наступления на возможном театре военных действий в Украине готовятся четыре дивизии и пять бригад воздушно-десантных войск, пять бригад и один полк морской пехоты. И даже этот ресурс Россия считает недостаточным. В Южном военном округе началось формирование шести резервных так называемых казацких дивизий", — сказал Турчинов.

"И я еще не назвал мощный Черноморский флот, Каспийскую флотилию, которую могут использовать для проведения военных действий в Азовском и Черном морях. Я не назвал 22-й армейский корпус, который находится в Крыму и готов проводить боевые действия на юге нашей страны", — добавил он.

"Россия готовится к полномасштабным боевым действиям, полномасштабной континентальной войне в Европе. И первый плацдарм, который они будут пытаться взять, — это наша страна, наша Украина", — уверен Турчинов.

Секретарь СНБО пожаловался, что на фоне такой мощной угрозы европейские страны пытаются вести бизнес с Россией, как обычно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация в 2019 году может подготовиться к вооруженному конфликту со странами НАТО и попытаться вмешаться в выборы в Европарламент. К такому выводу пришла служба внешней разведки Эстонии после оценки угроз военных действий.

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