"Начинают прозревать": волонтер рассказал о поддержке Украины в США

Простые люди и политики в США не устали от темы Украины, при этом значительно изменили свое отношение к России в худшую сторону за последние годы.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал волонтер из США, один из основателей организации United Help Ukraine, Юрий Янковский.

"Америка – это огромнейшая страна с 325 миллионами населения. И для американцев, чья армия работает во многих горячих точках по всему миру, обеспечивая там поддержание мира и стабильности или убирая диктаторов со сцены, Украина – лишь одна из таких точек. Небольшая проблема, о которой американцы могут и не знать. А как можно устать от чего, о чем ты не имеешь представления?" - пояснил он.

Янковский отметил, что во времена Майдана, и когда уже началась война, ни простые американцы, ни многие политики, не понимали реально, о чем идет речь.

"И только сейчас к ним приходит понимание, что Россия грубо залезла не только в Украину, что она пытается дестабилизировать и Европу, и Америку. Люди начинают осознавать, что РФ не изменилась. Что Россия – не товарищ и не нормальный партнер. А такие иллюзии жили в Америке с 1990-х годов, когда к этому государству относились очень тепло и поддерживали, как могли", - сказал он.

По словам волонтера, американцам стало понятно, что Россия – враг, который никуда не исчез, который пытается дестабилизировать мировое сообщество, создать новые проблемы, поставить мир на грань ядерной войны.

"Поэтому отношение к России изменилось. А вот к Украине оно осталось почти неизменным. Так как часть людей просто об Украине не знала, а часть поддерживает, как и поддерживала. Разве что те, кто в 2014-м находился под влиянием российской пропаганды, частично прозрели", - отметил Янковский.

"Сейчас понимание проблем уже появилось. И от Украины не только не устали – она наоборот приобретает все больше друзей", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Госдеп США обвинил Россию в разжигании войны в Украине.