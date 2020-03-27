Начать глобальное перемирие! ОБСЕ выступила с мощным призывом из-за войны на Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обратилась к сторонам контактной группы по Донбассу с призывом ввести глобальное перемирие из-за пандемии коронавируса.

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Соответствующее заявление прозвучало от спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау по итогам встречи контактной группы и ее рабочих подгрупп 27 марта. Об этом сообщает сайт ведомства.

В частности, Грау попросила стороны конфликта откликнуться на инициативу генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша ввести глобальное перемирие в связи с распространением пандемии.

ОБСЕ призвала к глобальному перемирию из-за пандемии коронавируса

По ее словам, речь идет о незамедлительной и полной остановке боевых действий и введения режима прекращения огня.

Помимо этого, в ОБСЕ также призвали, чтобы меры по противодействию распространению коронавируса не ставали препятствием для доступа членов Специальной мониторинговой миссии по всей территории Украины согласно ее мандату.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.

В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" опубликовали совместное заявление, в котором отметили невозможность подачи воды в оккупированный Россией Крым, а также создание так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

Изначально под заявлением подписалось около 10 нардепов, но затем это вызвало широкий резонанс и под ним подписалось 40 человек.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с нардепами, которые выступили против так называемого консультативного органа, и заявил, что Украина не ведет и не будет вести переговоры с террористами ОРДЛО.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура заявил, что создание "консультативного совета" в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, не является предательством национальных интересов Украины.

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