Главная Новости
27 марта • обновлено в 18:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Начать глобальное перемирие! ОБСЕ выступила с мощным призывом из-за войны на Донбассе

2.2т
Читать материал на украинском

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обратилась к сторонам контактной группы по Донбассу с призывом ввести глобальное перемирие из-за пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующее заявление прозвучало от спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау по итогам встречи контактной группы и ее рабочих подгрупп 27 марта. Об этом сообщает сайт ведомства.

В частности, Грау попросила стороны конфликта откликнуться на инициативу генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша ввести глобальное перемирие в связи с распространением пандемии.

ОБСЕ призвала к глобальному перемирию из-за пандемии коронавируса

ОБСЕ призвала к глобальному перемирию из-за пандемии коронавируса

По ее словам, речь идет о незамедлительной и полной остановке боевых действий и введения режима прекращения огня.

Помимо этого, в ОБСЕ также призвали, чтобы меры по противодействию распространению коронавируса не ставали препятствием для доступа членов Специальной мониторинговой миссии по всей территории Украины согласно ее мандату.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.

  • В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

  • Народные депутаты от фракции "Слуга народа" опубликовали совместное заявление, в котором отметили невозможность подачи воды в оккупированный Россией Крым, а также создание так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

  • Изначально под заявлением подписалось около 10 нардепов, но затем это вызвало широкий резонанс и под ним подписалось 40 человек.

  • Позже глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с нардепами, которые выступили против так называемого консультативного органа, и заявил, что Украина не ведет и не будет вести переговоры с террористами ОРДЛО.

  • Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура заявил, что создание "консультативного совета" в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, не является предательством национальных интересов Украины.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ОБСЕ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
10
Смешно
4
Интересно
4
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Он Алекс
Он Алекс
Глобальное перемирие не означает снятие санкций, так что пусть перестанут стрелять
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги