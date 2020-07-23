Суд в Луцке арестовал Кривоша: он пообещал новые перформансы
В четверг, 23 июля, Луцкий горрайонный суд Волынской области избирал меру пресечения луцкому террористу Максиму Кривошу – содержания под стражей на 60 суток (до 18 сентября) без права внести залог.
Кривош обвиняется в захвате 13 пассажиров автобуса, ему вменяют совершение террористического акта.
Также его подозревают в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Ранее в суд поступило ходатайство следователя в ОВД следственного отдела УСБУ в Волынской области о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в уголовном производстве относительно захвата лиц в качестве заложников и совершения террористического акта, произошедшего в городе Луцке 21 июля этого года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее в центре Луцка Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко – Красиловка и угрожал взорвать его.
Были опубликованы требования террориста, захватившего автобус в Луцке.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников в Луцке.
Лишь под вечер террорист выпустил заложников из автобуса.
Также Зеленский рассказал, как договорился с луцким террористом и почему операция затянулась.
Для задержания Кривоша спецназ на БТР применил светошумовые гранаты.
Позже заложники из Луцка рассказали о 13-часовом плене в автобусе.