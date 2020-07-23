Суд в Луцке арестовал Кривоша: он пообещал новые перформансы

Алексей Титофф Расследования 15:21, 23.07.2020 Обновлено: 16:44, 23.07.2020

В четверг, 23 июля, Луцкий горрайонный суд Волынской области избирал меру пресечения луцкому террористу Максиму Кривошу – содержания под стражей на 60 суток (до 18 сентября) без права внести залог.

Кривош обвиняется в захвате 13 пассажиров автобуса, ему вменяют совершение террористического акта.

Также его подозревают в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее в суд поступило ходатайство следователя в ОВД следственного отдела УСБУ в Волынской области о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в уголовном производстве относительно захвата лиц в качестве заложников и совершения террористического акта, произошедшего в городе Луцке 21 июля этого года.

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