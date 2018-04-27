Начало Операции Объединенных сил на Донбассе: украинцам объяснили, что изменится

Изменение формата операции на Донбассе с АТО на Операцию Объединенных сил передаст командование от Службы безопасности военным, которые находятся на передовой.

Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Юрий Грымчак, передает "Апостроф".

"Антитеррористическую операцию, согласно действующему законодательству, проводил Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины во главе с первым заместителем главы СБУ. Хотя уже примерно год на линии разграничения остались только военные части, Национальную гвардию вывели на вторую и третью линии, и войну сегодня ведут фактически военные", - отметил он.

По словам замминистра, юридические распоряжения идут через Антитеррористический центр. И в СБУ считают это лишним.

"Это на сегодня, оказывается, лишнее звено. Причем сам глава СБУ [Василий] Грицак говорит: "Наши офицеры не имеют достаточных знаний для организации военных действий, они специалисты по другому: борьба с терроризмом, перехват ДРГ, агентура". И поэтому на сегодня мы фактически вернулись к тому, что должно быть. Мы упростили управление войсками", - пояснил он.

Грымчак добавил, что все подразделения силовых структур подчинены Объединенному штабу под командованием Сергея Наева.

Замминистра добавил, что для гражданских лиц после начала операции Объединенных сил почти ничего не изменится.

"По большому счету ничего не изменится, единственное – во время проведения Операции Объединенных сил возможны какие-то ограничения в отношении передвижения, возможно, в каких-то местах будет более жесткий режим проверки: кто передвигается, когда, с какой целью. Возможно, частично будет тяжелее работать журналистам или блогерам... С точки зрения формальностей это никоим образом не повлияет на законопослушных гражданах", подчеркнул Грымчак.

Как сообщал "Обозреватель", с началом проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 30 апреля начнет действовать особый порядок.