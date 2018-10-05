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''Сделали б из него овощ'': адвокат рассказал о жутком состоянии Сенцова

1.4тЧитать материал на украинском

У украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно удерживаемого в российской тюрьме, началась ишемия сердца и распадается печень.

Об этом в комментарии "Крым.Реалии" рассказал адвокат Дмитрий Динзе после встречи с политзаключенным в колонии в Лабытнанги. Он прокомментировал письмо Сенцова о прекращении голодовки с 6 октября.

"У Олега начала распадаться печень, почки уже настолько забиты, что они практически не функционируют. Начались большие проблемы с кишечником и желудком. Также у него началась ишемия сердца", - сказал Динзе.

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По его словам, в России сказали, если он не прекратит голодовку до конца недели, его начнут принудительно кормить.

"Если бы он не ушел с голодовки, то, соответственно, они бы сделали из него овоща. Прикованного к кровати, с трубкой там в носу, я не знаю, как бы они ее вставили для того, чтобы осуществлять это принудительное кормление. Естественно, он не хотел уходить с голодовки. Это вынужденная мера", - пояснил адвокат.

Сенцов не знает, сможет ли выйти из голодовки, потому что российские врачи предупредили, что в его внутренних органах начались необратимые процессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко рассказал, что режиссер прекращает голодовку. Позже омбудсмен Людмила Денисова пояснила, что такой процесс гораздо страшнее и тяжелее. По ее словам, Сенцов находится за гранью.

Позже появилось официальное заявление украинского режиссера, в котором он рассказал, что несмотря на потерю 20 кг, его цель так и не была достигнута.

Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на OBOZREVATEL.

Тема
Дело Олега Сенцова
Персоны
Олег СенцовДмитрий Динзе
Место
Украина
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Сейчас ХЕРой за полгодика отъестся и вновь начнет голодовку(лечебную)
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van Dijk Max
van Dijk Max
почки ет када пивасика с не правильной таранькой уплетываешь , плин да он там на курорте , на усраину быстро , там хорошо лечат ..гооданием
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andreyev andrei
andreyev andrei
Печень распадается? Пить надо было меньше.
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van Dijk Max
van Dijk Max
andreyev andrei, перехватил
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