"Начал вены резать": на Херсонщине отец жестоко избил своих детей

В Белозерке на Херсонщине отец избил трех своих детей, наказывая их за поломанные игрушки и беспорядок в доме.

По словам правоохранителей, после совершенного 29-летний мужчина сначала скрылся. А потом сам пришел в райотдел и рассказал, что натворил. Говорит, просто наказал непослушных детей, а откуда взялись ушибы и переломы, не знает, передает ТСН.

Четырехлетний Валик, трехлетний Егорка и четырехмесячный Давид были доставлены в Херсонскую областную детскую больницу с побоями.

"На туловище, на конечностях обнаружены ссадины, синяки, и у 3-летнего ребенка обнаружен перелом ключицы. У маленького четырехмесячного ребенка обнаружена гематома шеи", - говорит главный врач больницы Инна Холоняк.

О том, что случилось, сдерживая слезы, рассказала мама. В тот вечер с мужем гостили у соседей. Детей оставили дома одних. Но, говорит, постоянно наведывались. Сначала несколько раз ходил отец. А потом пошла и она.

"Прихожу, а они избиты. Одного нет, спрятался, весь в синяках, плакал. Лошадь детская была порвана, переломанные штахеты. Он начал падать на колени, просить: "Это не я делал". Начал вены резать себе при детях, кулаками биться", – поделилась женщина.

Соседка, у которой гостили супруги, не скрывает – отец мальчиков, видимо, выпил лишнего. Мужа она не осуждает. Мол, он сыновей любит и заботится о них не хуже матери. И верит, что тот действительно не помнит, как набросился на детей. Но на следующий день сам пошел в полицию и раскаялся.

29-летний папа Валика уверяет, вспоминает лишь, как ударил один раз старшего. За то, что малые дома устроили беспорядок и поломали игрушки. До этого говорит, руки на детей не поднимал.

"За старшего я в милиции объяснения сегодня давал. Что дал ребенку по губам, я же не знал, что так получится. Это же не то, что я кулаком ребенка. Они всегда в углу стоят у меня", – объясняет отец.

В полиции говорят, семья на Херсонщину переехала полгода назад из Николаева, живут бедно, но не пьянствуют, дом снимают. Их поставили на учет, как семью, которая оказалась в затруднении, поскольку зарабатывает один отец – работает разнорабочим в местной агрофирме. Теперь он – фигурант уголовного производства. Но обойдется разве штрафом или исправительными работами.

"Дает объяснения, показания. Он не задержан. По такой статье не задерживают. Легкие телесные повреждения", – пояснил начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Херсонской области Ярослав Шанько.

Мать детей Екатерина говорит, что к мужу не вернется. И не простит. Но идти ей некуда. Разве что медики некоторое время разрешили пожить с детьми в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Полтавщине мать школьника жестоко избила учительницу.