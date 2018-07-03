"Начал пухнуть с голода": появились подробности поимки террориста из России на Донбассе

Террорист с российским гражданством Николай Покусаев, которого украинские военные взяли на Донбассе с оружием в марте 2018 года, сдался в плен из-за голода.

Об этом написала журналистка и волонтер Ольга Решетилова на своей странице в Facebook, отметив, что он осужден Красноармейским судом Покровска на четыре года тюрьмы.

"4 марта 2018 на официальной странице 57 бригады было сообщение, что военнослужащие задержали гражданина Российской Федерации. Этот гражданин РФ прошел незамеченным нашу линию обороны с оружием, потому что тогда между позициями двух батальонов бригады была дыра. Возможно, шли группой, но остальные сепа*ов успели отогнать. И вот остался этот гражданин РФ один, с оружием в тылу нашей бригады. Лазил он по тылам незамеченным неделю, пока не начал пухнуть с голода, заходил в местные магазины и пытался рассчитаться рублями. Офигевшие продавщицы докладывали о такой аномалии военным", – написала журналистка.

По ее словам, россиянина после этого искали, но безрезультатно.

"А потом гражданин РФ, видимо, взвесил все за и против, и решил, что лучше попасть в плен, чем умереть от голодной холодной смерти, и сам вышел на бойцов артиллерийского дивизиона 57 омпбр. Они его накормили, допросили и передали СБУ", – добавила журналистка.

Террорист Николай Покусаев

Решетилова сообщила, что все это время пыталась выяснить подробности о гражданине РФ.

"Оказывается, это несчастье, гражданин РФ по имени Покусаев Николай Анатольевич, уже осужден Красноармейским судом Покровска по ст. 258-3 к четырем годам лишения свободы. При том, что эта статья предусматривает от восьми до пятнадцати лет. Не знаю, откуда вдруг такая лояльность. Более того, дело Покусаева было рассмотрено судом фактически за два заседания. При том, что в этом же суде коллегия уже почти три года рассматривает другое дело гражданина РФ Кимаковского", – выяснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Покусаева захватили в плен на Донбассе 4 марта в районе Павлополя, где террористы предприняли попытку штурма позиций украинских военных. После известия о его задержании, в "ДНР" открестились от наемника.