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НАБУ знало о схемах? Раскрыты новые детали скандала в оборонке Украины

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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро знали и были замешаны в скандальных схемах вокруг "Укроборонпрома".

Об этом заявили журналисты Bihus.Info, опубликовав финальную часть нашумевшего расследования о коррупции в оборонной сфере. По их словам, почти все силовые структуры заводили уголовные дела против компаний "золотых мальчиков".

Однако со временем НАБУ, СБУ, ГПУ и Нацполиция "или прятали или спускали расследование на тормоза". При этом утверждается, что расследования "пропадали не бесплатно".

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В частности, журналисты показали переписку между Виталием Жуковым и Андреем Рогозой, которые обсуждали суммы взяток, которые составляли тысячи долларов. Последний также жаловался человеку из СБУ на то, что закрыть дела в ГПУ "сложно и дорого".

НАБУ знало о схемах? Раскрыты новые детали скандала в оборонке Украины
НАБУ знало о схемах? Раскрыты новые детали скандала в оборонке Украины
НАБУ знало о схемах? Раскрыты новые детали скандала в оборонке Украины
НАБУ знало о схемах? Раскрыты новые детали скандала в оборонке Украины
НАБУ знало о схемах? Раскрыты новые детали скандала в оборонке Украины
НАБУ знало о схемах? Раскрыты новые детали скандала в оборонке Украины

Журналисты рассказали, что НАБУ написало письмо "Укроборонпрому", в котором были перечислены рисковые компании. Среди них была и "Оптимумспецдеталь", которая была задействована в масштабных сделках.

Однако Жуков и Рогоза через первого замглавы Бюро Гизо Углаву добились исключения этой компании из списка.

НАБУ знало о схемах? Раскрыты новые детали скандала в оборонке Украины
НАБУ знало о схемах? Раскрыты новые детали скандала в оборонке Украины

Журналисты также заявили, что военная прокуратура 3 раза за один год открывала дела о махинациях, но все они так и не коснулись Гладковского, Жукова и Рогозы.

В первом производстве осудили фиктивного директора, второе – отправили к фискалам проверять налоги, а при расследовании третьего правоохранители дошли даже до обысков в "Укроборонпроме". Однако как утверждают журналисты, позже прокуратура взялась "зачищать следы".

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Дурачкам украинцам...за 2 недели до выборов...алкаш рассказал что он вскрыл...ооо ужас...
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Еще раз перечитал и..... ну них не понимаю. Сумма взяток составляла ТЫСЯЧИ долларов- как пишут авторы. Сорри - закрыть дело, о котором идет звон, за 5-10 тысяч долларов??? Смешно. Я бы (признаюсь) не пачкался бы за такие крохи:)) Да и вопрос - если было так много шума - неужели славная оппозиция в Раде этого шума не слышала. Казалось бы - завопи сразу, что ВЛАДА ЗЛОЧИННА. Так тоже них. И только журналисты трубят во всю. Нет, ребята - НЕУБЕДИТЕЛЬНО звучит ситуация.
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Да - я уже задавал такой вопрос минут 10 назад. Мол - шума много, а денег на всю шайку кот наплакал. А коммент исчез. Клянусь - БЫЛО. Если подчистили модераторы - то с чего бы ЭТО?
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