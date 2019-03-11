НАБУ знало о схемах? Раскрыты новые детали скандала в оборонке Украины

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро знали и были замешаны в скандальных схемах вокруг "Укроборонпрома".
Об этом заявили журналисты Bihus.Info, опубликовав финальную часть нашумевшего расследования о коррупции в оборонной сфере. По их словам, почти все силовые структуры заводили уголовные дела против компаний "золотых мальчиков".
Однако со временем НАБУ, СБУ, ГПУ и Нацполиция "или прятали или спускали расследование на тормоза". При этом утверждается, что расследования "пропадали не бесплатно".
В частности, журналисты показали переписку между Виталием Жуковым и Андреем Рогозой, которые обсуждали суммы взяток, которые составляли тысячи долларов. Последний также жаловался человеку из СБУ на то, что закрыть дела в ГПУ "сложно и дорого".
Журналисты рассказали, что НАБУ написало письмо "Укроборонпрому", в котором были перечислены рисковые компании. Среди них была и "Оптимумспецдеталь", которая была задействована в масштабных сделках.
Однако Жуков и Рогоза через первого замглавы Бюро Гизо Углаву добились исключения этой компании из списка.
Журналисты также заявили, что военная прокуратура 3 раза за один год открывала дела о махинациях, но все они так и не коснулись Гладковского, Жукова и Рогозы.
В первом производстве осудили фиктивного директора, второе – отправили к фискалам проверять налоги, а при расследовании третьего правоохранители дошли даже до обысков в "Укроборонпроме". Однако как утверждают журналисты, позже прокуратура взялась "зачищать следы".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистовиз-за обвинений, а Олег Гладковский назвал информацию о хищениях "компиляцией лживых фактов".
При этом Гладковский-старший признался, что Украина действительно закупает запчасти у России, однако инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Как выяснилось, госпредприятие "Укроборонсервис", которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", заплатило Автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 млн гривен предоплаты по тайной сделке.
Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.
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