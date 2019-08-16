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НАБУ завело уголовное дело на главу СБУ: что известно

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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении экс-главы Службы безопасности Василия Грицака и ряда других должностных лиц за возможное привлечение к ответственности невиновного.

Причиной стало решение Соломенского районного суда Киева, сообщает со ссылкой на бюро "Интерфакс-Украина".

"На основании определения Соломенского районного суда Киева в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения и открыто производство по факту возможного искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций главой СБУ, первым заместителем главы СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов во время расследования уголовного производства", – сказано в сообщении.

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Сведения в ЕРДР были внесены по ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). В НАБУ подчеркнули, что в настоящее время подозрения в данном производстве никому не предъявлялись, проводятся следственные действия.

Судебное решение было вынесено 2 августа в удовлетворение жалобы адвоката Андрея Петришака на бездеятельность служебных лиц НАБУ.

Заявление об уголовном правонарушении по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины было подано 16 июля.

Павел Демчина

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Кроме главы СБУ и его первого заместителя Павла Демчины в заявлении говорится о прокуроре прокуратуры Волынской области, прокуроре Волынской области и его заместителе, начальнике ГСУ и его заместителе, начальнике следственного управления Национальной полиции в Волынской области и его заместителе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Василий Грицак
Место
Украина
Теги
Национальное антикоррупционное бюро Украины Служба безопасности Украины
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