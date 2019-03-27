НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро Укрины закрыло все дела по статье о незаконном обогащении, которая была признана Конституционным судом такой, что не соответствует Основному закону.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба НАБУ. В общей сложности расследования прекратили по 63 эпизодам.

"С сегодняшнего дня в НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении. Из-за решения Конституционного суда полностью закрыты 26 уголовных производств и 37 – в части ст. 368-2 УК Украины", – сказано в сообщении.

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Незаконное обогащение Аргумент

В НАБУ также назвали общую сумму состояний, законность происхождения которых расследовали детективы НАБУ в этих делах – около 500 млн грн.

Отмечается, что чаще всего речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей Основному Закону статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

Были обнародованы имена нардепов, которые подписали конституционное представление с просьбой признать статью неконституционной.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что все уголовные производства по ст. 368-2 Уголовного кодекса будут закрыты без права возобновления в будущем.

Вместо отмененной статьи президент Украины Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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