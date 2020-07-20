НАБУ закрыло дело против нардепа Медяника, – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло дело против народного депутата от “Слугои народа” Вячеславп Медяника.

Об этом сообщила Страна со ссылкой на документ НАБУ. В постановлении о закрытии дела указано, что в ходе расследования Вячеслава Медяника допросили в качестве свидетеля (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Речь идет о деле, которое открыли после обнародования переписки Медяника с абонентом "Саша Яровой". Нардеп обещал переговорить с заместителем генпрокурора Русланом Трепаком, чтобы решить вопросы по "сахару" и "океану".

В постановлении сказано, что Медяник заявил, что не помнит переписки с контактом "Саша Яровой". Также он сообщил, что никто не обращался к нему с предложением взятки за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на исполнение фукнкций государства. По словам Медяника, он ни с кем не обсуждал дела "сахара" и "океана", а с Русланом Трепаком вообще не знаком.

Допросили и Александра Ярового. Он также отрицал свое знакомство с Медяником. Кроме того, Яровой заявил, что никому не предлагал взятку.

Также допрошенный замгенпрокурора Руслан Трепак сообщил, что не знает ни Медяника, ни Ярового.

В то же время в постановлении отметили, что структуры Генпрокуратуры расследуют 18 уголовных производств, в которых фигурирует Николаевский судостроительный завод "Океан", а также в которых объектом уголовного правонарушения является сахар. Однако, прокуроры заверили, что в ходе расследования этих дел на них никто якобы не пытался влиять.

НАБУ закрыло дело в отношении нардепа Вячеслава Медяника (Страна)

Детективы не нашли события криминального правонарушения (Страна)

В ходе расследования допросили самого Медяника (Страна)

Также допросили Александра Ярового и Руслана Трепака (Страна)

Все фигуранты заявили, что не знают друг друга (Страна)

Сотрудники генпрокуратуры заявили, что по 18 делам, связанным с Медяником, на них никто не оказывал давления (Страна)

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