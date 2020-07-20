НАБУ закрыло дело против нардепа Медяника, – СМИ
Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло дело против народного депутата от “Слугои народа” Вячеславп Медяника.
Об этом сообщила Страна со ссылкой на документ НАБУ. В постановлении о закрытии дела указано, что в ходе расследования Вячеслава Медяника допросили в качестве свидетеля (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Речь идет о деле, которое открыли после обнародования переписки Медяника с абонентом "Саша Яровой". Нардеп обещал переговорить с заместителем генпрокурора Русланом Трепаком, чтобы решить вопросы по "сахару" и "океану".
В постановлении сказано, что Медяник заявил, что не помнит переписки с контактом "Саша Яровой". Также он сообщил, что никто не обращался к нему с предложением взятки за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на исполнение фукнкций государства. По словам Медяника, он ни с кем не обсуждал дела "сахара" и "океана", а с Русланом Трепаком вообще не знаком.
Допросили и Александра Ярового. Он также отрицал свое знакомство с Медяником. Кроме того, Яровой заявил, что никому не предлагал взятку.
Также допрошенный замгенпрокурора Руслан Трепак сообщил, что не знает ни Медяника, ни Ярового.
В то же время в постановлении отметили, что структуры Генпрокуратуры расследуют 18 уголовных производств, в которых фигурирует Николаевский судостроительный завод "Океан", а также в которых объектом уголовного правонарушения является сахар. Однако, прокуроры заверили, что в ходе расследования этих дел на них никто якобы не пытался влиять.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Адвокат и журналист Алексей Шевчук потребовал завести уголовное дело на депутата.
Позже депутат от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что с Медяником нужно провести определенную беседу.
Сам нардеп заявил, что не имеет никакого отношения к скандальной переписке, за которой его застали в Верховной Раде.
Спикер ВРУ Дмитрий Разумков пообещал провести внутреннее расследование по Медянику.