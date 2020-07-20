НАБУ закрыло дело против нардепа Медяника, – СМИ
НАБУ закрыло дело против нардепа от "Слуги народа" Медяника.
Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло дело против народного депутата от “Слугои народа” Вячеславп Медяника.
Об этом сообщила Страна со ссылкой на документ НАБУ. В постановлении о закрытии дела указано, что в ходе расследования Вячеслава Медяника допросили в качестве свидетеля (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Речь идет о деле, которое открыли после обнародования переписки Медяника с абонентом "Саша Яровой". Нардеп обещал переговорить с заместителем генпрокурора Русланом Трепаком, чтобы решить вопросы по "сахару" и "океану".
В постановлении сказано, что Медяник заявил, что не помнит переписки с контактом "Саша Яровой". Также он сообщил, что никто не обращался к нему с предложением взятки за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на исполнение фукнкций государства. По словам Медяника, он ни с кем не обсуждал дела "сахара" и "океана", а с Русланом Трепаком вообще не знаком.
Допросили и Александра Ярового. Он также отрицал свое знакомство с Медяником. Кроме того, Яровой заявил, что никому не предлагал взятку.
Также допрошенный замгенпрокурора Руслан Трепак сообщил, что не знает ни Медяника, ни Ярового.
В то же время в постановлении отметили, что структуры Генпрокуратуры расследуют 18 уголовных производств, в которых фигурирует Николаевский судостроительный завод "Океан", а также в которых объектом уголовного правонарушения является сахар. Однако, прокуроры заверили, что в ходе расследования этих дел на них никто якобы не пытался влиять.
НАБУ закрыло дело в отношении нардепа Вячеслава Медяника (Страна)
Детективы не нашли события криминального правонарушения (Страна)
В ходе расследования допросили самого Медяника (Страна)
Также допросили Александра Ярового и Руслана Трепака (Страна)
Все фигуранты заявили, что не знают друг друга (Страна)
Сотрудники генпрокуратуры заявили, что по 18 делам, связанным с Медяником, на них никто не оказывал давления (Страна)
Как сообщал OBOZREVATEL:
Медяник погорел на том, что прямо в сессионном зале Верховной Рады обсуждал, как "решить" вопросы с прокуратурой.
Адвокат и журналист Алексей Шевчук потребовал завести уголовное дело на депутата.
Позже депутат от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что с Медяником нужно провести определенную беседу.
Сам нардеп заявил, что не имеет никакого отношения к скандальной переписке, за которой его застали в Верховной Раде.
Спикер ВРУ Дмитрий Разумков пообещал провести внутреннее расследование по Медянику.